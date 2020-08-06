Ben Simmons heads to the locker room after an apparent leg injury pic.twitter.com/hDZDycMszl — Bleacher Report (@BleacherReport) August 5, 2020

七六人這次贏球的代價，未免也太大了！七六人6日以107比98力挫幾乎跟季後賽絕緣的巫師，卻在第3節迎來主力後衛班西蒙斯左膝受傷提前退場的命運，目前七六人還不清楚他的傷勢情況，只是少了他的助陣，七六人接下來戰情恐不樂觀。

因為七六人也搞不清楚班西蒙斯到底怎麼受傷，他在第3節還剩5分40秒左右，搶到防守籃板落地後，一個人運球到底線附近把球傳給荷福德，就突然彎曲他的左腳，且抓住自己的腳，接著直接一拐一拐走出球場，進入休息室接受檢查。

少了班西蒙斯的七六人，又在最後6分55秒迎來當家中鋒恩比德吞下第5犯，只好讓他先下場休息，幸好托必亞斯哈里斯及時投進中距離，米爾頓也出手三分球命中，重新擴大七六人領先到兩位數，恩比德也在最後關頭上場穩住勝局。

只是面對參加本季復賽球隊當中，戰績最差(24勝44敗)的巫師，七六人竟然賠上班西蒙斯受傷的沉重代價，當然是很划不來，巫師目前在奧蘭多隔離園區苦吞4戰全敗，只要接下來魔術或塞爾提克贏球，巫師就連打附加賽的機會都沒有！

(中時 )