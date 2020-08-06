小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場

聯發科在美中貿易戰效應下，以4G、5G行動應用處理器（AP）放量出貨給華為、OPPO、Vivo及小米等主要品牌，成功搶下中國大陸市場龍頭寶座。市調機構DIGITIMES Research指出，華為提高採用聯發科行動應用處理器比重，使得聯發科在中國的市占率達38.3％，超越高通的37.8％，躍居中國最大手機晶片供應商。

【2】大立光７月回春

大立光因部分客戶啟動拉貨機制，7月合併營收小回春，以46.12億元連續二個月走揚，表現優於公司「7月的拉貨動能與6月相當」的原有預期。展望8月，大立光雖仍維持近期的發言調性表示，「8月拉貨動能與7月差不多」，不過「有機會好一點」的附註，卻讓市場多了些想像空間。

【3】蘋果股價強勢攻頂 16檔蘋概股 跳曼波

蘋果股價攻頂，市值1.88兆美元，有望成為全球首家市值突破兩兆美元的上市公司，股神巴菲特的波克夏海瑟威，持有蘋果2.45億股股票，是蘋果第二大股東，蘋果市值飛漲，波克夏海瑟威股價跟著水漲船高，股價站上每股30萬美元。

【4】台積電助AMD搶市占率 供應鏈發光

超微（AMD）有了台積電晶圓代工支援下市占率攀升，助台股AMD供應鏈業績水漲船高，華擎（3515）已率先公布第二季亮眼成績單，單季EPS創35季來新高，均熱片供應商健策（3653）、主機板微星（2377）、技嘉（2376）等下半年營運看俏。

【5】中美緊張有轉機？815貿易談判登場

在中美交手狹路相逢之際，美國貿易代表萊海澤與中國國務院副總理劉鶴確定於8月15日以視訊方式會談，針對首階段貿易協議進行半年度審查。基於中美關係持續惡化，傳劉鶴將提出中國科技企業遭打壓等相關議題，與美方進行對話。

(中時新聞網)