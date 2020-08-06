新冠肺炎疫情再次興起，台北市公共場所啟動防疫措施，加強進入市府、醫療院所、公共場所、必須戴口罩。北捷原本規定民眾戴口罩進站後，若能保持社交距離就可脫下口罩，但因疫情擴大關係，今起要求民眾全程都須配戴口罩勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華說，國際疫情尚未趨緩， 且目前正值暑假旅遊旺季，民眾出遊應保持社交距離，若出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場、市集、教育學習場所、展演場所、娛樂機構、大型活動等八大處所務必配戴口罩。

另外，北市聯醫今起也恢復實名制及門禁管制，聯合醫院表示，每日開放固定2個時段，每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病！

北市聯醫呼籲家屬多改以通訊軟體如LINE視訊等以滿足探病需求，請市民共同配合，以達到保護市民安全要求。

(中時 )