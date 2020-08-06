有一架載滿海洛因的小型飛機，日前原本預計要在澳洲境內走私，沒想到還沒飛到目的地就墜落在叢林中，直接被警方逮個正著。澳洲警方表示，因為毒販把小飛機裡免塞滿海洛因，才會因為超載而墜機，偷雞不著蝕把米，價值澳幣8000萬元（約台幣17.3億元）的毒品全部被警方扣押。

澳洲警方表示，毒販把小飛機裡免塞滿海洛因，才會因為超載而墜機。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

據澳媒《9NEWS》報導，這架小形飛機是從莫爾茲比港（Port Moresby）附近一個偏遠機場起飛，機艙裝了500公斤的海洛因，重量跟一隻馬一樣，相當驚人。這架飛機原本預計線是從昆士蘭州北部的馬里巴（Mareeba）起飛，打算將大量的毒品運到凱恩斯（Cairns）附近的阿瑟頓（Atherton），而且為了避開雷達，特意選擇低空飛行。

報導引述《法新社》說法，指出這批毒販太過貪心，不排除是因為想要一次載滿價值17.3億的海洛因，才會把機艙賽滿滿，這些毒品的重量對飛機產生影響。當地警方在叢林中搜索了6天才找到這些毒品，讓毒販血本無歸。

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(中時新聞網)