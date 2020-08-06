「台灣第一名模」林志玲，去年閃嫁小7歲「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後懷孕進度更是頻頻被外界關切，她昨天在臉書曬出一系列美照，並發文表示：「心中的理想生活，就是現在」，透露出對一年多的婚姻相當滿意，依舊未對孕事做出回應。

林志玲在臉書曬出一系列雜誌封面美照，照片中擺出凡人難以駕馭的時尚POSE，即便近來罕見出現於螢光幕前，依舊不失「台灣第一名模」的風範，而她也表示：「我覺得每一步每一步，不一定都是我們人生中所計畫的，那人生有人生的轉彎，一切的發生都一定都有他存在的理由，有的時候我們也沒有辦法逆行，就相信老天爺一定會有最美好的安排」，似乎暗示不論是否求子成功，至少在這段婚姻都是非常幸福的。

對此網友紛紛留言：「果然日常裡有豐富的愛情滋潤，會讓人變年輕」、「 祝福妳…要幸福一輩子喔」、「越來越美，感受到妳幸福」，此外此篇發文短短時間也吸引上萬人按讚。

(中時新聞網)