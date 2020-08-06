在川普政府要求下，陸熱門社群影音軟體抖音國際版「TikTok」最終須出售給微軟，並要求在9月15日前完成交易。據美媒《CNBC》透露，微軟收購TikTok價格介於100億美元（約新台幣3000億元）至300億美元（約新台幣9000億元）之間，如果交易成立，微軟也同意在1年內轉移TikTok在大陸的編碼至美國伺服器。

報導指出，雖然TikTok母公司「字節跳動」（約新台幣3000億元）與微軟收購價格尚未定案，但大約介於10億美元至30億美元之間，其中財政部長梅努欽「深度參與」談判過程。川普先前曾指出，如果微軟收購TikTok，財政部將收取中間費用，但報導指出目前仍不清是否會實踐，且在合法問題上也有疑慮。

報導也指出，極少數美國公司能將大量資料在1年內傳送至自家公司，更別提恐將為此花費數10億美元的TikTok；而微軟可能轉移TikTok的軟體編碼，藉由併購其內容讓微軟鞏固地位。目前微軟已證實，正與字節跳動談判收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國的業務。

至於白宮處理TikTok的方式是否會引起其他國家跟進，歐洲除了英、德以及法等大國表示目前不會打壓TikTok，而近期在南海以及香港立場皆與美站在同一陣線的澳洲也表示，當前無證據證明需要禁止TikTok。

(中時新聞網)