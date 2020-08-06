短褲妹Youbike併排雙載還跳車 小黃司機嚇壞：放暑假比鬼門開可怕

大白天馬路遇「小鬼」，比見鬼還可怕！一名小黃司機抱怨，4日上午11時許，開車在馬路上，前方2名短褲少女雙載騎YouBike腳踏車，還跟另一台併排騎，一度不穩歪斜衝到馬路中央，後方少女還跳車！小黃司機嚇壞表示，幸好他車速不快及時煞車，才沒有釀成車禍，但短褲妹的危險行為還是讓他大嘆：「暑假真的比鬼門開可怕！」。

這名小黃司機在臉書社團《爆料公社》發文並貼出影片，4日接近中午時間，他開車到天母家樂福旁，只見前方2台Youbike併排騎著，但車上卻有3名短褲少女，原來其中一台是雙載！

騎著騎著，其中一台突然右切，結果雙載的那台急煞，朝馬路中央歪斜，後面掛載的那位少女急忙跳車。

司機驚嚇表示：「路上遇到這種，比鬼還可怕的小鬼，Youbike雙載？Youbike雙載？！Youbike雙載？！！！」；

「Youbike能這樣雙載嗎？還好車速不快，不然後果真的不堪設想⋯出事了我可能還要去對方家裡下跪道歉，還要賠youbike修理費.......」。

最後更標註：「拜託不要出來害人」、「放暑假」、「屁孩」、「差點晚七天回家」。

網友們也紛紛回應：「上次2個邊騎邊比賽，其中一個一頭往公車屁股撞上去」、「車主修養好 正常情況早就破口大罵了！」、「我已經養成慣性減速，只要遇到腳踏車，管他老少，一律減速然後全神關注的超過他！」、「左邊隊友往右邊切車，雙載的輪胎掃到豬隊友的後輪、差點雙殺⋯。（這個故事告訴我們，下次找好隊友，再出發）」。

根據《道路交通安全規則》第122條規定，「自行車不得附載坐人。但腳踏自行車或電動輔助自行車依規定附載1名幼童者，不在此限」；另《道路交通管理處罰條例》第76條也有提及，慢車駕駛人（腳踏車）乘坐人數超過規定數額，將處新臺幣300以上、600元以下罰鍰。

(中時新聞網)