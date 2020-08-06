聖暉(5536)公布第2季財報，在疫情影響趨緩，且美中貿易戰使得半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞等地外移，進而帶動無塵室工程需求，第2季合併營收為38.58億元，年增4.2％，稅後淨利2.91億元，比去年同期2.94億元略微減少，每股盈餘5.36元。累計上半年營收69.38億元，年增7.39％，稅後淨利5.08億元，年減3.78％，每股盈餘9.37元。

聖暉第1季因為疫情影響，春節過後原本較為悲觀，但大陸3月陸續復工，最慢的武漢也在4月解封，使得營運開始爬升，陸續認列客戶無塵室及機電系統整合工程，且兩岸半導體需求強勁，無塵室機電整合工程、水氣化供應系統等接單狀況不錯，營收持續回溫，又以大陸地區營收比重由第1季40％提升至54％。

台商回流與全球供應鏈加速重組，台灣地區PCB、通訊、連接器及生技醫療等相關科技廠擴建、以及東南亞地區電子零組件、PCB、紡織等產業客戶訂單需求，推升目前整體已簽約未完工的在建工程案量金額較去年同期成長約1成；此外，大陸加大扶植半導體自主化，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升。

(時報資訊)