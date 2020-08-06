受迪士尼財報亮眼、嬌生和美國政府達成10億美元疫苗採購協議、美國國會對新一輪刺激法案取得進展等消息激勵，周三美股四大指數漲多跌少，除費半指數小跌0.1%之外，其餘三大指數皆呈現上漲，漲幅介於0.52%~1.39%之間，台積電ADR上漲 1.80%。

周三權值指標股2330台積電、2454聯發科維持高檔強勢整理格局，指數於高檔不墜、持續站在5日均線之上，半導體設備、生技防疫、PCB成盤面主流，中小型成長股表現空間放大。

終場加權指數上漲92.38點，收在12,802.30點，漲幅為0.73%，成交金額為2398.31億元，籌碼方面，三大法人合計買超12.09億元：外資賣超2.91億元、投信買超16.86億元、自營商賣超1.86億元。

台股價漲量增，價量配合得宜有利多方行情延續，後續短線上若出現震盪回測10日線，不宜帶量。目前指數守穩在5日線(約12,683點)， 10日線(約12,585點)之上，短線上均線呈多頭排列，下檔可以10日線作為支撐。台股KD呈黃金交叉，K值站穩50之上，有利多方。

加權指數守穩於5日線之上，多方仍有再次挑戰13,000點大關的企圖心，在跌破10日線之前，短線仍以震盪偏多格局看待，但現階段類股輪動快速，追價操作強勢股仍建議控管資金水位。

後續選股方向，可關注5G趨勢受惠股、半導體、績優蘋概、生技醫材，及不受匯損干擾之營建類股。另外，近日逐漸步入第二季財報公告的密集期間，財報利多可望發酵，第二季營收成長、受法人買盤青睞，回測短期均線不破之個股，可作留意。

(時報資訊)