5G旗艦機再添新兵!三星首次於韓國舉辦Galaxy Unpacked線上發表會直播，發表下半年大螢幕旗艦機Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra，將自8月21日起陸續於特定市場販售。

硬體規格上，三星Galaxy Note20 Ultra標榜為智慧型手機有史以來最堅固的玻璃材質，搭載曲面6.9吋極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援120Hz畫面更新頻率提供12GB RAM、128/256/512GB ROM，可擴充記憶卡至1TB，電池續航力4500mAh。照相功能上，Galaxy Note20 Ultra打出1億800萬億級畫素鏡頭，5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy Note20搭載平面6.7吋0極限全螢幕、SuperMOLED螢幕，提供8GB RAM、128/256GB ROM，電池續航力4300mAh。照相功能上，Galaxy Note20具有6400萬超高畫素鏡頭3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

在Note獨有的S Pen上，Galaxy Note20系列搭載新一代S Pen，大幅降低延遲、升級遠端遙控3.0、新增支援轉存PPT格式，更新增語音同步筆記功能，將錄製語音與抄寫筆記時間軌同步紀錄，只需選取部分區域文字，即可快速跳轉到該段錄音段落。

銷售資訊上，Galaxy Note20將推出銅、綠、灰三色；Galaxy Note20 Ultra將推出銅、自、黑三色， Galaxy Note20系列將自8月21日起陸續於特定市場販售，台灣是否擠進第一波銷售市場，仍待三星進一步消息。

以台灣市場來說，台灣歷代Galaxy Note系列1-10代至2020年上半年銷售量累積近320萬支，另外，今年上半年三星在台銷售量及銷售額皆為Android市場第一，三星高階機種市佔達Android高階市場銷售量62%、銷售額為67%，表現也相較去年成長。

(時報資訊)