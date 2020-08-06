迪士尼上季業績表現優於預期、投資人對新冠肺炎疫苖開發及華府即將就新一輪新冠紓困法案達成協議抱持樂觀看法，周三美股進一步走高。

周三收盤，道瓊工業指數漲373.05點或1.39%，為27,201.52點，連漲第4天。

標普500指數收漲21.26點或0.64%，為3,327.77點，亦連漲第4天，目前距離2月19日觸及的歷史高點已不到2%，在臉書、亞馬遜、網飛、蘋果、微軟與Alphabet等明星科技股走強帶動下，標普500指數與3月23日創下的盤中歷史低點相比已經上漲逾50%。

那斯達克指數收漲57.23點或0.52%，為10,998.40點，為連續第6天收高，並再度刷新歷史高點，盤中更首度升破11,000點大關。

標普500指數11大類股僅必需消費品、地產與公用事業股下跌，對經濟局勢敏感的金融、工業與材料股漲幅領先。迪士尼大漲8.80%，創下3月24日來最大單日漲幅，為標普500指數與道瓊指數帶來的提振最大。

(時報資訊)