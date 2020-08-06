國民黨近日踢爆民進黨政府任用多位「綠色評委」，讓審核政府標案的評委全都是「自己人」，只要顏色對，標案全都要；今日故宮開出第一槍，將文化總會副祕書長李厚慶所擔任評委的「故宮南院品牌塑造」，高達722萬元的標案評選結果無效，讓網友驚呼「難道故宮的台灣價值要被質疑了嗎？」

國民黨文傳會主委王育敏日前指出，2017年李厚慶接任文化總會副祕書長後，迄今擔任政府標案評選委員達291案。李厚慶的妻子白舒樺曾是三立電視台主播，現任三立總經理室主任，但李厚慶從未迴避三立投標的案子。

而故宮的「故宮南院品牌塑造」標案就是由李厚慶審核，由三立得標，充滿著「利益迴避」的爭議，因此，故宮開會決議，將此標案的評選無效。此外，對於8月中截止招標的「國立故宮博物院附設博物館商店暨網路商城服務委託經營管理案」，其中9名評委有4名為外部評委，李厚慶名列其中，故宮亦將李厚慶解聘。

對於故宮如此快動作的開鍘，網友都看傻了，直呼故宮是不是「台灣價值」忘了加值，難道不怕民進黨在風波過後秋後算帳嗎？也痛批民進黨到處喬位子、安插人事已經夠噁心了，居然還把腦筋動到政府、國營事業的錢，用來養自己的媒體，真的是太誇張！

其他網友也狂酸蔡英文日前的「升官發財請走別路」說，表示「升官發財的路口在這」、「民進黨吃的真飽」、「真的要走對路呢」、「這才是真正的發大財」、「升官發財請加入民進黨」、「沒有不景氣，只有跟錯黨」、「有台灣價值真好！」

(中時新聞網)