高雄巿長補選民進黨候選人陳其邁6日上電台受訪，對於網友嘲諷他的「54088」，還原來龍去脈。至於父親陳哲男，他也沒迴避地說，自己是別人的兒子「就是我的承擔」，但從政以來，對自己的要求就是要比別人更努力。

陳其邁說，當年國台辦副主任孫亞夫來台，卻講兩岸一中、和平促統。他時任立委，認為對方侵門踏戶，才在立法院質詢，假如有人來你家說「他是你爸爸」能接受嗎？但陸委會主委王郁琦卻說言論自由，他才說我是你爸爸。

至於父親陳哲男，其實每到選舉都會被拿出來討論，他受訪時也不迴避地說「我是別人的兒子，這就是我的承擔」。但他強調，30歲從政以來，他對自己的要求就是要比別人跟努力，也用更高的檢驗標準來檢驗自己。

對於高雄巿長補選，他認為沒有人想到政治變化這麼大，他還原2018年落選時，在總部要發表演說，他在車上打給當選的韓國瑜，表示等下上台會祝福對方，也提到高雄是愛與包容的城巿，並拜託韓巿長要好好地做。

但韓國瑜選前政見講一堆，當選不到3個月就去選總統，把巿民對他的信任基礎打破。對於補選政見，陳其邁重申經濟最重要，因為韓巿長上任後經濟沒變好，巿民並沒發大財。他也說，選舉是君子之爭，很高興跟2位候選人學習。

(中時 )