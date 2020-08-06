陸媒《環球時報》6日報導，當地時間8月5日，大陸駐瑞士聯邦大使館發言人針對瑞士外交部近日通過瑞士國家通訊社（瑞通社）發表涉香港聲明，稱對香港立法會選舉推遲和部分候選人被取消候選資格感到「擔憂」，並對《香港國安法》妄加質疑和評論等發表聲明。強調香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

聲明指出，面對7月以來香港嚴峻的疫情形勢，香港特區政府作出推遲立法會選舉的負責任決定，完全是保護香港市民生命安全和身體健康的正當之舉，也是保障立法會選舉安全和公正公平的必要之舉。因應疫情等災害而推遲選舉在世界上不乏先例，香港特區政府的決定符合這一通行做法，合情合理合法。

聲明還指出，是否具備參選香港特別行政區立法會議員候選人資格是有嚴格法律依據的，《基本法》、《香港國安法》和香港選舉法律都對此有明確規定。這些被決定提名無效的人士，其言行均突破了法律底線，有人公開鼓吹「港獨」、「自決」；有人乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務等等。這些人參選的目的，並非為香港繁榮穩定發展，而是癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。取消他們的候選資格，理據充足，合法合規。

聲明表示，香港國安立法目的是堵上香港國家安全的致命漏洞，不僅完全符合「一國兩制」方針，也將保障「一國兩制」行穩致遠。《香港國安法》僅針對四類行為，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全的行為或活動，香港居民依法享有的各項權利和自由不受影響。瑞士外交部所謂「《香港國安法》削弱香港高度自治和基本自由」的說法根本站不住腳。何況瑞士本身和許多西方國家都有維護國家安全的法律，有的國家還不只一部國安法律。

聲明最後表示，希望向瑞方強調的是，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。瑞士方面應客觀公正看待香港問題，勿以任何方式進行干預。

(中時 )