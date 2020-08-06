1名已經來台4年的菲律賓籍女看護，來台後「看護兼詐騙」當起地下匯兌銀行，在全台各地廣招同鄉，佯裝可以用高匯率兌換款項協助匯回家鄉，未料卻全部中飽私囊，甚至還以低價賣手機，詐騙同鄉上千支高價手機匯款，4年共海撈8000萬，由於報案者眾多，日前遭到逮捕後羈押。

據了解，該名32歲的菲籍女看護是在2016年申請來台工作，不過他來台的目的似乎並非擔任看護工，甚至有可能是當地詐騙集團派來詐騙同鄉的詐騙份子，一來台後，就利用同鄉在台臉書社團PO文，在全台灣北、中、南設有6大據點，設立地下匯兌銀行。

除此之外，還涉嫌誘騙同鄉移工，偽稱可以利用直銷方式賣同樣來台的外籍移工手機，不過他收到下線預定上千支手機預付款項後，並未實際出貨，之後逃回菲律賓。

事後該位女移工又偷偷回台，開始搞起吸金投資，利用外籍移工都會利用地下匯兌將工資匯回家鄉的習慣，在全台各地移工社團宣稱「放越久利率愈高」，從工資存放3天1：1.68到最長2個半月1：1.82的4倍利率，讓同鄉趨之若鶩，紛紛都先將錢存放在她那一段時間賺利息後再匯回家鄉。

未料去年警方律續接獲菲律賓警方通報，有不少移工遭到吸金詐騙，在家鄉親人根本沒有收到這些移工定期匯款，警方經過長期佈線，日前終於將該位女移工逮捕到案，發現她4年來總計吸金約8千萬，也是警方首次偵辦如此大金額的移工詐騙同鄉案件，目前女移工經檢方偵訊後已羈押禁見。。

(中時新聞網)