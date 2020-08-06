世界上流傳著許多無法以科學解釋的奇怪現象，令人心生畏懼，而大部分人最深信不疑的，則是生物死亡後將會變成鬼魂，以人們看不見的型態，留存在這個世界。近日，日本一名女作家井上御子提出了，鬼魂的壽命其實也有期限，且大約為400年左右的言論，引發廣大網友熱烈討論。

井上御子在推特發文表示，「（我推測）日本鬼魂的壽命約為400年，原因是從大約20年前開始，在關原地區附近看見（鬼魂）的人數已經愈來愈少。」另外，她也在文中寫下推測的依據，「（讓）時間回到20年前，再往回推400年開始算起，大約是西元1600年，那時日本正發生『關原之戰』。」

井上御子認為，那場戰爭造成多人死傷，此後便傳出有不少人看到過身著江戶時代服飾以及髮型的武士鬼魂，但自20年前開始，就很少再聽說有人在關原看到武士的鬼魂。而目前她所發表的該篇文章，已獲得11.4萬人按讚，許多網友也紛紛留言表示，「這個概念很有趣」、「這麼說，我好像真的很少聽到更早以前時代的鬼故事」、「沒錯，像是沒聽過平安和鐮倉的故事」。

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(中時新聞網)