新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，繼泰國移工之後，昨又傳出2名個案，自台返國後確診，而比利時工程師的感染源至今不明。另有鑒於國人戴口罩的比例下降，指揮中心昨宣布8大場所擬強制戴口罩，而北捷昨也在臉書表示，即起搭捷運需「全程戴口罩」，違者最高罰1.5萬台幣。

北捷搭車即起全程戴口罩，違者最高罰1.5萬。(圖/北捷臉書)

口罩管制自6月7日起鬆綁，搭乘台北捷運，民眾戴口罩進站後，若能保持社交距離就可以脫下口罩，但隨著疫情升溫，台北捷運昨在臉書PO文指出，配合中央及市府防疫政策，即起搭乘捷運務必「全程戴口罩」，勸導不聽最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

陳時中昨在記者會上表示，國人防疫新生活運動遵從度低，6月7日解禁後，戴口罩的民眾恐連3成都沒有，因此列出8大場所，要求民眾配戴口罩。其中包含醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競技場、宗教場所、娛樂場所及大型活動。

中央流行疫情指揮中心建議出入8類場所最好戴口罩。（疾管署提供）

因此，不論是在醫療院所、大眾運輸、百貨公司、量販店、傳統市場、夜市、補習班、K書中心電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場、廟宇、教會、遶境等，都必須配戴口罩。

(中時新聞網)