在仲夏炙熱丶天乾物燥之際，天母東路街道上，飄出陣陣茶香，本以為是哪家茶飲開店，卻發現街上駐立個復古茶攤，旁邊圍著幾個人站著喝茶，有揮汗修路的工人，也有穿著整齊的警察，有人說：「館長又開始奉茶了！」。

館長率員工出馬奉茶，天母街頭一陣騷動

這位館長沒有刺青，大熱天穿著西裝戴著紳土帽，他是「中國古代生活博物館」館長高寶樹，提起茶攤創舉，高館長說，天母分館恢復了「 奉茶攤 」已經有一段時間了，攤上提供冰鎮紅茶與烏龍熱飲，免費任君抉擇丶盡情暢飲，有人喝了謝謝他，他說這只是「佛心➕體貼小小的舉措，實也不足掛齒。」

高寶樹說，這麼熱的天，看到路上有很多人都在辛苦付出，有揮汗如雨的修路工人，也有趕著上班的上班族，為維持交通制序和治安的警察，大家都很辛苦，中國古代生活博物館設立多年的「 奉茶攤 」再復出，只希望能夠傳遞散播一些祥和丶溫馨的氣息。

喝完茶高館長也請你進入博物館內參觀，陳列中國古代生活各式古物。

俗諺：「 德不孤必有鄰 」，高館長說，奉茶攤得到一些人的勉勵，雖然剛開始奉茶時，也有人有意見，但經過了解後，奉茶攤的出現，也成為當地特色和一股暖流，站著喝茶可消暑，坐著喝茶除了靜觀附近人物百態外，眼前還有館長為古代生活館門面精心排列的花樹鳥語，和做功德的小許願池。

喝完茶還得空，高館長也會邀請你進入博物館內參觀，裡面陳列中國古代生活各式古物，彷彿走入時光隧道般讓人驚訝。這位愛古不愛新的館長，希望分享茶傳達愛和昷暖或清新的同時，更能讓大家看看歷史精彩的一面。

(中時新聞網)