台北地檢署偵辦立委集體收賄案，台北地院日前裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。國民黨前立委陳宜民被問及，此案是否會影響高雄市長補選？陳宜民列出2件事分析，並表示民進黨陳其邁受衝擊會較大。

立委集體收賄案震驚各界!北院指出，此案涉及國會議員，賄賂金額和影響經濟利益龐大，危害國家法益甚大，考量涉案人數眾多，且多位居要職、有相當財力，蒐證不易，加上犯罪期間距今久遠，諸多事實有待證人還原，又現今網路、通訊軟體發達，被告可輕易與他人勾串，案情晦暗風險高，所以有羈押禁見必要。台北地院日前裁准收押禁見包括蘇震清、廖國棟、陳超明等3名現任立委。據《中評社》報導，陳宜民被問及如何看待高雄市長補選，且又遇到國民黨有廖國棟、陳超明兩人遭收押，高雄選民是否更討厭國民黨？陳宜民表示，此事對陳其邁影響較大，因陳其邁之前曾替蘇震清站台，此時蘇震清被收押，也喚醒選民對陳其邁父親陳哲男事情的記憶。整體而言，陳其邁衝擊比李眉蓁來得大。

距離高雄市長補選僅剩一個星期，陳宜民認為，李眉蓁仍大有可為，民眾厭惡是官場的陋習，綠營執政、不是品質保證。他呼籲選民要睜大眼睛仔細看，很多都是經過包裝。

(中時新聞網)