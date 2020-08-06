還記得直播講出「新冠控制人口數量」荒謬言論的金塊菜鳥前鋒麥克波特嗎？他卻變成復賽後表現最耀眼的金塊球員，甚至壓過同隊的明星中鋒約基奇，靠著麥克波特拿30分、15籃板，金塊6日以132比126力拔馬刺，誰還記得他亂講了什麼！

兩天前面對雷霆才拿37分、12籃板幫助金塊贏球的麥克波特，成為金塊隊史首位能夠連兩場比賽拿下「30＋10」的菜鳥球員，上次做到的人是活塞前鋒布雷克葛瑞芬(2010-11年球季)，兩場比賽合計67分，同樣打破金塊隊史菜鳥紀錄。

去年第14順位被金塊選上的麥克波特，在本季停賽前表現平平，沒想到如今迎來大爆發，他在先前發表新冠病毒是被刻意散布出來，藉以控制世界人口數量的陰謀論，還被金塊高層找去面談，畢竟當前美國疫情仍很嚴重，無須雪上加霜。

幸好麥克波特這次沒再說出狂言，而是謙虛把功勞都歸給約基奇，「假如你認識我，就知道金塊選我來就是搶分，他們知道那是我最強武器，能跟約基奇這種比起自己搶著出手，寧願傳球的球星一起打球，全隊的每個球員都因此受益不少。」

(中時 )