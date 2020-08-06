台中市大安區農會是全台唯一將農畜產結合，共同研發產品與整合行銷的農會，總幹事蔡建宗是農會的靈魂人物，滿腦的點子，成功將平凡的豬化身為「飛天豬」品牌一炮而紅，跟全國各地農產結合，「飛天豬」大聯盟開發出多元的商品，徹底顛覆一般人對農會的刻板印象。

不管走進大安農會的飛天豬生活館或飛天豬餐館，立馬被一隻可愛的粉紅豬所吸引，牠就是大安農會金字招牌「飛天豬」。催生者農會總幹事蔡建宗表示，「飛天豬」秉持著「三安四不一堅持」品牌精神，以「安心呷、農為您」品質承諾，讓消費者能吃到健康的美味。

蔡建宗是典型的農家子弟，卻擁有不平凡的行銷頭腦，他以「飛天豬」帶領產銷履歷安農五寶，包括香腸、芋頭、大安蔥、燒酒、安泉米研發出優質產品，再以大聯盟方式跟全國各地農產結合，包括新社香菇貢丸、梧棲黃豆豬腳、霧峰肉桂燒灼、南投仁愛馬告香腸、台南西港黑芝麻等，以擴大市佔率。

大安農會近年不斷有新產品陸續上市，有香腸類、調理類、生鮮類、蔥鮮充餡類、滷味類等，讓消費者大飽口福。蔡建宗說，盤點農會的產品，加點創意就可以成新品上市，目前腦海中還有20多種產品待研發，期望「飛天豬」能帶領大安農會一飛衝天！

(中時 )