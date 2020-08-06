38歲港星余文樂和台灣名模、皮帶千金王棠云結婚3年，育有1子，最近宣布集滿「好」字，迎來余文樂的「前世情人」女兒。近年余文樂一家常在台灣生活，周刊報導，婚前總愛收集名車、名錶的余文樂大轉性，有意將過去收藏的名車賣掉換現金，一方面拚奶粉錢，一方面也有更多能力在台投資做生意，看來已將台灣視為第二個家。

余文樂與王棠云婚後始終甜蜜，先前王棠云分享畫畫紀錄生活主題常是她自己和兒子，引來余文樂爆粗抱怨吃醋，王棠云隨即放上兩人閃照，完成老公心願，幸福放閃。而婚前是性格小生的余文樂，升格當丈夫、爸爸後也轉型成居家好男人，前年砸2.8億元在台北中正區置產，也減少幕前演出，重心放回經營潮牌、電競及餐廳。

據《鏡周刊》報導，余文樂今年將迎來二女兒，早年他曾豪擲千萬買跑車不手軟，如今變的實際，準備把名車賣掉用來當教育或投資基金，據知他今年初本來有意入手另一戶豪宅，但暫時沒看到喜歡的，而他投資的香港茶餐廳在台生意不錯，之後也有計畫開分店。

(中時新聞網)