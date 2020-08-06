耕興(6146)7月合併營收為3.1億元，僅次於6月，創下歷年次高，年成長21.62％；累計前7月營收為19.6億元，年成長14.39％。

根據美國聯邦通信委員會(FCC)網站資料顯示，今年上半年美國FCC登錄的智慧型手機認證總件數為399件，其中耕興所檢測的案件共有77件，市占率從去年的12.7％拉升至19.3％，市占率為世界第一，並大幅領先同業，不論是檢測技術、檢測數量及產能規模，該公司持續保持業界龍頭。

耕興指出，繼去年美、中、歐盟等國家第一波開台後，台灣也加快腳步跟上5G NR出台的潮流。國家通訊傳播委員會NCC於7月29日決議核發台灣之星3500MHz頻段、亞太電信28000MHz頻段之5G行動寬頻業務特許執照，國內五家2019年度行動寬頻業務釋照作業得標者均已全數核發5G特許執照，台灣用戶正式進入5G服務時代。耕興持續提升檢測技術競爭力，每季擴充設備，同時加強人才培訓和自動化檢測能力，全力搶攻5G NR龐大的檢測市場商機。

(時報資訊)