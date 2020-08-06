陸媒《環球時報》6日報導，今天是華盛頓給予大陸駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天。迄今，尚未有大陸駐美記者得到任何通知。陸媒駐美記者描述，現在他們的簽證延長申請都處於既沒被拒絕也沒被批准的狀態，按照美方規定，如果沒收到拒絕延期通知，那麼他們最長可以再待90天到11月4日，但到那時如果仍未收到批准通知，就必須離開美國。「記者簽證只是川普攥在手裡的數張反華牌中的一張」，大陸社科院美國研究所副所長袁征說，離大選還有近3個月，他要是現在打出去了，牌就少了一張。

《環時》報導，今年5月8日，美方將大陸駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。這是一個非常大的政策變化。以往對於大陸記者來說，一旦獲簽入境美國，可停留期限是沒有限制的。而這麼一項重大的政策變更，美國國務院外國記者中心從來沒有通過正式途徑向大陸記者告知，記者們都是通過媒體才知道的。

《環時》稱，絕大部分大陸駐美記者都在6月通過網路提交了簽證延期申請。延期申請的費用昂貴，每人每次455美元。大多數大陸記者在十多天後收到了美國公民及移民服務局的通知，要求記者本人在指定時間（多是在7月中旬）到該機構辦公地點現場錄指紋，即處理延期申請的第一步。往常一般在錄指紋一到兩個月後，就會收到美國公民及移民服務局的最終處理意見，但這次至今沒收到。而且至今仍有近40名大陸記者，連錄指紋的通知都沒收到。

根據美國政府5月發布公告，第一個90天將在8月6日到期。6日後，如果記者既沒有收到同意也沒有收到拒絕的結果，就意味著延期申請還在處理中，最長可以待到11月4日；如果收到了拒絕通知，就必須立即離開美國。當然，即使申請被批准了，時效也只有90天，大陸記者需要在11月4日前再次提交延期申請，為下一個90天爭取「合法身分」。

報導指，這一政策對大陸駐美記者的工作和生活來說是災難性的，他們每時每刻都處在可能立即被迫離境的緊張情緒中。尤其疫情期間，如果被美方拒絕了申請，很可能並不能及時買到回國機票。

(中時 )