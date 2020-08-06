市場傳出台新金10員工集資包牌中15億威力彩，如今有進一步消息指稱，這張花5600元包牌的中獎彩券在一名女員工手中，據傳她年輕、漂亮、身材好，增添不少想像空間。

經濟日報報導，這位女員工所服務的法人金融部門，主要客戶包含塑膠、紡織等傳統產業；名字三個字、姓氏筆畫六畫的她，並非一開始就是客戶關係經理(RM)，而是從RM的助理做起，也就是幫RM寫報告、聯絡公司。

網路瘋傳台新銀行法金部門員工集資包牌，幸運中15億元威力彩，到底是誰中了頭獎，每天都像連續劇般，不斷有最新消息爆料。台新銀行董事長吳東亮昨（5）日出席記者會，也回應此傳聞，表示自己是看新聞才知道，但沒聽說員工集體離職，他笑著說「如果中獎的話是好事，表示這邊很旺。」

之前還有網友加碼爆料，台新其中有一人今年考上台大經濟系碩士專班，如今也打算放棄資格。

威力彩7月27日開出史上最高頭獎31.2億元，分別開在台北市大安區「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分可得15.6億元。對於台新員工中頭獎傳聞滿天飛，台彩表示，2注頭獎得獎人目前都還沒來領，對其他外傳消息，不予置評。

(中時新聞網)