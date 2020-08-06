為因應即將上路的國民法官，利用圖像了解死亡案件被害者的驗屍報告，法部部法醫研究所將在8月1日試辦的CT電腦斷層攝影協助相驗解剖計畫，就是藉著電腦斷層掃描輔助相驗解剖，以圖像方式增加法庭對驗屍報告的理解程度，讓國民法官也能輕鬆了解鑑定結果。法醫研究所表示，藝人羅霈穎案若台北地檢署提出需求，也可以協助找出其死因。

法務部從8月1日起為期6個月，預計使用CT掃描10件遺體，第1件已經在8月4日執行士林地檢署報請解剖的案件，同時商請台北市殯葬管理處同意，在整修中的第二殯儀館相驗暨解剖中心，增設CT空間以應未來需求，預計2023年完成，剛好趕上國民法官上路。

法醫研究所法醫病理組長許倬憲表示，歐美國家很早就運用CT以非破壞性方式掃描遺體，融合3D立體影像重組，經過影像判讀，探求死亡原因，增進相驗品質，避免遺漏可能刑案，若影像判讀後仍無法推定死因，或仍認有解剖必要，也可進行解剖，甚至影像判讀結果可在解剖前增加法醫師的心證，提升解剖品質，更可保全影像證據提供法庭使用。

未來法庭活動中的死因鑑定，就可以藉由CT協助相驗築鑑定圖像，許倬憲表示，CT設備費用昂貴，為撙節經費，法醫研究所也洽詢各大醫院尋找汰換的電腦斷層掃描機，評估使用二手機器的可行性，並在台中市及高雄市，評估在當地殯儀館或鄰近醫院設置CT的可行性。

(中時新聞網)