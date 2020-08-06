「東區羅姐」羅霈穎3日被發現陳屍北市八德路工作室，享年59歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，演藝圈好友更是發文悼念，不過曾與她傳出心結的利菁，並未針對此事做出發言，未料資深藝人恬娃卻到利菁臉書留言，邀約她一同參加告別式，慘遭網友留言撻伐。

恬娃遭網友轟刷存在感。（圖／利菁臉書）

羅霈穎日前猝逝，曾傳出心結的利菁相當低調，並未針對此事做出任何評論，未料恬娃卻到利菁PO文底下留言：「我們一起去送羅妹妹最後一程⋯⋯我想穿這件丅杉去給羅妹妹天使」，但似乎擔憂利菁不會出席，居然再次留言：「恬娃請利菁女神！追思會當天一定要來最後一程⋯⋯感謝您」，此舉讓網友看不下去，留言怒批：「妳到底多喜歡參加別人喪禮」、「這種事情私訊就好，不用故意留言，根本刷存在感」。

目前摯友于美人協助羅家人處理後事，她表示一切相關事項都必須尊重家屬，最快等到周六才會設立靈堂，至於羅霈穎生前愛美，談及遺照挑選進度，她回應：「靈堂的挑好了就是臉書那張；告別式的照片要等家屬決定」。

(中時新聞網)