清水分局菜鳥小女警預防犯罪宣導影片，讓民眾對內容加深印象。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

蛤，警察也會演布袋戲！台中市警察局清水分局別出心裁以「掌中戲小清清-清水分局菜鳥小女警」形象，自製預防犯罪宣導影片，開頭以「警察好忙」幽默闡述員警包山包海工作內容，並提醒青少年要注意暑假打工安全、三倍券詐騙及網路使用安全等避免受騙。民眾表示，在小清清的解說下，終於記住反詐騙專線「165」了！

清水警分局為加強暑假期間預防犯罪宣導，特地別出心裁以「掌中戲小清清-清水分局菜鳥小女警」形象，自製預防犯罪宣導影片，開頭以「警察好忙」幽默闡述員警包山包海工作內容，也於影片中提醒青少年朋友要多多注意「暑假打工安全、三倍券詐騙及網路使用安全等」避免受騙。

民眾看過影片後普遍反應不錯，並認為小清清的犯罪宣導影片比較有印象，活又逗趣，且這次終於記得反詐騙專線「165」。清水分局希望藉由多元宣導影片方式，增加民眾及青少年的吸睛點閱率，以擴大預防犯罪宣導效果。

除自製宣導影片外，清水分局配合暑期青春專案，也請轄內各機關、學校、公司行號以跑馬燈（LED）設備、網站及臉書等，刊登播送有關青少年拒絕接觸毒品、加入幫派、詐欺集團、及遭色情行業利用等防範犯罪宣導標語，讓民眾覺得預防犯罪宣導無所不在。

清水分局呼籲，青少年暑假期間應多多參與正當休閒活動，強健體魄，勿參加飆車、勇於拒毒；家中有青少年的父母亦應多注意孩子作息及其所參與之活動，發現孩子有參與不法或涉足不良場所跡象時，應適時關心，鼓勵其參與正當休閒活動，若需警方協助請不吝來電，共同守護青少年之安全。

(中時 )