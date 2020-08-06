藍綠立委介入《公司法》修法、土地開發收賄弊案，台北地方法院裁准收押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等3人。前立委徐永明，則以80萬元交保候傳。對此，律師黃帝穎分析過往相關案件，直言這起案件可能審案20年都沒結果。

黃帝穎在政論節目《台灣最前線》以牙醫師和中藥商遊說兩案來解析立委涉賄案的發展。黃帝穎表示，中藥商案是22年前的案子，到現在都還未定讞；牙醫師案，纏訟17年，到現在也還未定讞。這兩個案子官司纏訟多年，為何要一直發回更審，因為裡面有些細節都要把他釐清才能審理。

黃帝穎直言，立委涉賄案是上禮拜才開始，而徐永明、蘇震清、廖國棟和陳超明畢竟任過立委且有民意基礎，司法在處理立委的案子都非常謹慎，不能留下任何話柄。所以這起案子可能蘇震清、廖國棟立委任期過了，很有可能到了20幾年都還沒結束，還在審理。

黃帝穎口中的牙醫師案和中藥商案，據《中國時報》報導，2007年牙醫師公會全聯會行賄立委，強推《口腔健康法》時，有20多位立委捲入風暴，至今仍有人官司纏身。而中藥商公會欲修《藥事法》，曾行賄前立委廖福本、邱垂貞等多人，以致有立委被判刑者。

(中時新聞網)