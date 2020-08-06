因應5G物聯網時代的遠距商機以及大量資料的儲存需求，全球工控儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技（8271）推出專為網路儲存設備（NAS）量身打造的固態硬碟。宇瞻深耕工控領域二十餘年，專注研發非揮發性快閃記憶體及固態硬碟應用，提供高度客製化工業級儲存與記憶體解決方案。

有鑑於NAS使用者對於資料儲存及安全性的高度要求，Apacer NAS專用固態硬碟結合高耐用性、高效能、高可靠度、以及無雜音等優勢，完美取代傳統硬碟及一般款SSD，為中小型企業(SMB)及家庭辦公室打造安全、可靠的NAS網路儲存環境。

因為NAS系統全年無休，硬碟的可靠性顯得相當重要，Apacer NAS SSD便是為了提升NAS系統效能而生，卓越的耐用性，可讓NAS系統在24x7全年無休的環境中讀寫大量資料。為延長產品使用壽命，宇瞻嚴選高耐久性NAND Flash，並搭載專為NAS系統設計的韌體，使用壽命比一般款SSD長達三倍以上，可免除使用者頻繁更換SSD的困擾。

Apacer NAS SSD採用專為NAS打造的3D NAND快閃記憶體，可提升NAS系統的效能和回應速度，進而提升生產力及工作效率。此外，啟用NAS SSD的快取（Cache）功能，更能在效能及儲存空間上達到最佳配置。Apacer NAS SSD具有低延遲、高速存取*的優勢，可支援4K和其他高解析度影像編輯，協助影像工作者提升儲存效能。NAS SSD的存取速度是傳統硬碟的20～40倍。

相較於傳統硬碟，Apacer NAS SSD體積輕巧，而且沒有動態零件，不怕晃動、功耗低，更重要的是不會有雜音影響使用者的安靜環境空間。Apacer NAS SSD提供2.5吋及M.2 2280（SATA3及PCIe）兩種外型規格，可快速升級現有NAS系統；在儲存容量方面，備有128GB、256GB、512GB、1TB等容量選擇，滿足各種儲存需求。

(工商 )