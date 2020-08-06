隨著資料中心支援的人工智慧和機器學習工作負載越來越多，市場需要具備更寬儲存頻寬和更高儲存密度的雲端級別基礎設施。因此，市場的趨勢是按照行業標準，如M.2和全球網路儲存工業協會（SINA）新推出的企業和資料中心固態硬碟EDSFF E1.s行業標準，採用體積更小、且支援[email protected] Gen 4的非揮發性記憶體高速（NVMeTM）固態硬碟。

這些固態硬碟要求控制器具備體積小和低功耗的特點，能驅動NAND記憶體發揮最大潛力，同時保持這種企業級NVMe固態硬碟所需的豐富功能集和可靠性。Microchip Technology Inc.今天宣佈推出Flashtec家族新品Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代 企業級NVMe固態硬碟控制器。此次推出的8通道Flashtec NVMe 3108是對16通道Flashtec NVMe 3016的補充，並提供一整套PCIe第四代 NVMe 固態硬碟解決方案，以滿足資料中心綜合儲存要求。

Microchip的全新Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固態硬碟控制器支援各種緊湊型固態硬碟，具有高效率能耗、效能優異和可靠性高的特點，同時提供業界領先的安全特性。Flashtec NVMe 3108提供每秒超過100萬次隨機工作負載輸入輸出操作（IOPS）和每秒超過6GB以上的連續頻寬。新解決方案提供端到端企業級數據完整性，具有高可靠性和嚴苛安全功能，如具有硬體信任根(Hardware Root of Trust)的安全引導，確保資料中心營運商能夠提供最高等級的可用資料安全。8個可程式設計儲存通道控制器耦合了異常強大的糾錯引擎，支援針對下一代高層數的三層單元（TLC）和四層單元（QLC）NAND技術，提前應對記憶體未來發展的需求。

Microchip資料中心解決方案事業部助理副總裁Andrew Dieckmann表示，PCIe第四代儲存生態系統有望迅速被全球資料中心營運商採用，因此我們非常高興的向大家宣佈推出新款Flashtec NMVe 3108，協助大家在這個領域開發新產品。Flashtec NVMe 3108採取緊湊型封裝，能耗更低，為企業提供了優異效能和高可靠性，對基於Flashtec的固態硬碟解決方案進行了優化，新解決方案具備更低容量點，更小體積，更強大的功率和更強效能。

Flashtec NVMe 3108良好的靈活性的來源於可程式設計的多核心Arm子系統。結合多個硬體加速引擎後，使用者能優化自己的固態硬碟解決方案，以適應多種應用，包括支持單根IO虛擬化技術的固態硬碟，分區命名空間固態硬碟，鍵值固態硬碟和開放通道固態硬碟，同時還能保持所需效能。此外，Flashtec NVMe 3108支援雙埠操作模式，為外部儲存系統應用提供備援解決方案。

Memblaze Technologies公司產品與研發資深副總裁張泰樂表示，Memblaze公司期待PCIe第四代基礎設施的持續發展，我們將繼續聚焦產品的效能、能效和可靠性，同時我們將不斷豐富產品組合，將PBlaze系列產品升級為新的更高層數NAND記憶體。Microchip公司創新推出的Flashtec NVMe 3108 NVMe固態硬碟控制器為對成本和功耗敏感的主流應用提供了效能可靠、安全靈活的解決方案，同時得益於NVMe 3016 NVMe固態硬碟控制器的高效能表現和韌體可攜性，還將加快這些主流應用的上市時間。

Flashtec NVMe 3108是Microchip為PCIe第四代研發的儲存基礎設施和端點解決方案完整的端到端套件組成部分。該套件包括Flashtec NVMe 3016 16通道NVMe固態硬碟控制器，PCIe第四代交換器和Fabric解決方案的SwitchTec系列產品，以及SmartRAID與SmartHBA PCIe第四代三模式儲存解決方案。

除了儲存之外，Microchip還為資料中心基礎設施建設商提供整體系統解決方案，包括記憶體、定時與同步系統、獨立安全引導、安全韌體與身份驗證、無線產品、用於配置和監控資料中心設備的觸控顯示器以及預測性風扇控制器。

(工商 )