瑞典第二季GDP創有史來最大衰退幅度 09:172020/08/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典統計局公布第二季國內生產毛額初值，結果萎縮8.6％，創下該國現代歷史以來最大單季萎幅。 凱投宏觀經濟學家歐斯雷（David Oxley)指出，瑞典上季GDP陷入萎縮，意味它也無法倖免於新冠疫情對其經濟造成的衝擊。 儘管如此，瑞典經濟表現仍然優於歐洲許多國家。在疫情肆虐期間，包括英法等國多採取嚴格的鎖國措施，不過瑞典沒有跟進，只採取片面的封鎖措施來抑制疫情擴散。 (工商 ) #瑞典 #GDP #來最大 #萎幅 #萎縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞典第二季GDP創有史來最大衰退幅度 09:172020/08/06 財經 宅經濟改變食代 陸流行第四餐 04:102020/08/06 兩岸新聞 中韓加速自貿協定第二次談判 04:102020/08/06 財經要聞 金價飆新高 法人看多金礦股 04:102020/08/06 投資理財 世界先進：8吋產能供不應求 04:102020/08/06 財經要聞 JustCo登台一周年 備受市場肯定 04:102020/08/06 產業特刊 大立光７月回春 04:102020/08/06 財經要聞 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 04:102020/08/06 財經要聞 史上首見 外資占外匯存底99.7％ 04:102020/08/06 財經焦點 達邦來富益生菌 提升雞隻健康 04:102020/08/06 證券．權證 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 《金融》疫情後 渣打銀：逾2成台灣人所得縮水 - 金融 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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