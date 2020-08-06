瑞典統計局公布第二季國內生產毛額初值，結果萎縮8.6％，創下該國現代歷史以來最大單季萎幅。

凱投宏觀經濟學家歐斯雷（David Oxley)指出，瑞典上季GDP陷入萎縮，意味它也無法倖免於新冠疫情對其經濟造成的衝擊。

儘管如此，瑞典經濟表現仍然優於歐洲許多國家。在疫情肆虐期間，包括英法等國多採取嚴格的鎖國措施，不過瑞典沒有跟進，只採取片面的封鎖措施來抑制疫情擴散。

(工商 )