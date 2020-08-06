NCC主委陳耀祥表示，黨政軍投資廣電媒體事業目前1股都不行，有違比例原則，因此、是否維持1股都不能有符?有討論的空間。

另外，廣電三法修法、以及新聞台新申設及換照審議，都是下半年施政重點之一 。

5G部份，陳耀祥說，電信資費目前屬自由競爭，5G來臨後，競爭會非常激烈，除了資費還有服務及品質的競爭。目前5G看不出明顯申裝量，主要因為殺手機應用及5G手機款式不夠多， 但NCC認為，需要關注的不只消費端申裝量，還有5G各種應用，創新應用服務的競爭才是未來5G最大的競爭。

行政院已將5G納入前瞻2.0計畫，將對電信公司投資基礎網路、編鄉建設及推公益 三部份進行補助。

至於新聞台的新申設及換照審查也是各界關注重點，今年NCC將面對鏡新聞台、東森亞洲台、台數科申設新聞台，以及中天電視換照案，陳耀祥說，這部份未深度討論。

OTT專法希望在公告60天後，徵詢各界意見，希望9月可以開始， 再送行政院審核。他說，YouTube沒有納管，因為不在規管範圍 。至於愛奇藝等中國OTT業者的議題，陳耀祥強調，主要因為兩岸互動應平等互惠， 對岸並沒有讓台灣相關業者進入大陸市場，且主管機關是陸委會，陸委會未開放，NCC也沒有辦法處理。

(工商 )