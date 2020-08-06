NCC主委陳耀祥5日表示，NCC將成立通訊傳播產業資料庫，未來透過收集有線電視收視狀況，以及透過優化通訊傳播產業資料庫，為未來監理機制打造客觀的基礎，並作為將來頻道規畫、分潤、分組付費及頻道上下架糾紛爭議、申請仲裁時的參考數據依據。

NCC新委員上任5日舉行擴大記者會，陳耀祥表示，未來NCC施政重點就在「政策延續、前瞻創新」八個字。

陳耀祥強調，通訊傳播產業資料庫其實原本NCC就有，現在是規畫把目前在NCC綜規處就有的資料庫加以擴大，現有資料比較少，包括訂戶數及相關統 計 ，未來希望把這些資料庫擴大及優化。數據資料必須先去識別化，因個資法規定，還要找相關業者討論大數據收集到什麼地步。

至於頻道授權費分配，陳耀祥認為仍屬市場機制，政府不可能強制系統台要分多少錢給頻道商，政府不會介入分配，但若有客觀的數據，某些頻道為何分潤或授權費那麼低，就有助於頻道紛爭的解決。

他說，調處過程常發現頻道系統台與頻道商之間各說各的，可信度及效度如何?無法判斷，若由政府機關依公權力去搜集，就可以有參考依據。通訊傳播產業資料收集到什麼程度還有待討論 。

(工商 )