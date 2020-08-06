華宏新技（8240）自結2020年7月合併營收為9.04億元，較上個月增加12.57%、較去年同期增加7.61%。累計1至7月份合併營收達到55.63億元，較去年同期成長2.17%。 華宏7月營收站上9.04億元，為近5年同期新高，主要受惠宅經濟商機持續發酵，監視器、筆電及電競產品等IT面板需求朝向更大尺寸發展，相關的光學膜片出貨強勁，加上第二季底各國陸續恢復經濟活動，政府推出紓困補助，有助於刺激消費，帶動電視需求回溫，液晶電視面板需求明顯增加，在市場需求持續熱絡及新客戶訂單帶動下，華宏光學材料包括擴散膜片、增亮膜、偏光片、貼合膜、廣色域光學膜等產品銷售都維持成長動能。

展望第三季，宅經濟帶來的銷售動能可望延續，而隨著時序步入電子傳統拉貨旺季，電視品牌廠從7、8月起陸續出現面板備貨潮，加上大尺寸TV新機種量產，可望帶動上游零組件廠出貨成長，有助於提升華宏光電材料銷售動能持續暢旺。

(工商 )