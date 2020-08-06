Amadeus的聊天機器人（chatbot）即日起支援繁體中文與簡體中文，將便捷的虛擬助理服務推向亞太區更多的旅行社，擴大服務提供上萬家旅行社因應疫情帶來的業務查詢

這個名為「Amanda」的聊天機器人是 Amadeus Selling Platform Connect 第一款能為 Amadeus 客戶提供即時協助的介面。自 2017 年推出後，Amanda 便以全天候、全年無休的即時輔助功能強化 Amadeus 的客戶服務，目前此服務已於全球 90 多國上線。除了繁中與簡中以外，還提供另外四種語文：西班牙文、英文、法文與巴西葡萄牙文。

Amadeus客戶服務副總裁Pierre Giordano表示：「我們在疫情爆發前曾就平台的互動量做過詳盡研究，我們發現處理客戶需求的『客服中心』，在全球客戶提出的問題和需求中，有超過七成都是能簡單快速回覆的『怎麼做？』類型問題。Amanda 是經過精心設計的AI人工智慧聊天機器人，能協助我們處理亞太與其他各地旅行社用戶的常見問題，以助其強化作業效率和流暢度。」

「當前情勢未定的狀況下，許多客戶都因為疫情相關的問題爆量而疲於奔命，其中不少業務都與票務相關。Amadeus不斷充實Amanda的對話內容，希望協助客戶在此危機時刻繼續維持高水準的顧客服務。舉例來說，Amanda可回答退票、換票與EMD票券等常見問題，引導客戶解決問題，」Giordano補充道。

旅行社用戶在任何時候都可在 Amadeus Selling Platform Connect 上使用 Amanda，而不必在預訂過程中打電話查詢簡單的問題。2019年間，Amanda 每月的平均活躍用戶已有9.7萬，平均聊天對話數則為2.33萬筆。

Giordano 指出：「Amanda 備受客戶青睞，反映出旅遊業迫切需要更有彈性的客戶服務方式。這也充分體現我們打造『Live Travel Space』的願景，讓客戶在需要的時刻，以最適合他們的方式，獲取所需的專業知識與技能。」

「在機器學習與AI人工智慧技術的輔助下，未來我們將繼續強化 Amanda 的效能。同時，如果客戶需要進一步的協助、或想要和真人溝通的話，平台仍可將其導向合適的客服人員，以提供更專門的服務。Amanda聊天機器人的附帶效益能讓我們的客服人員專心處理更複雜的問題並提升服務價值，為客戶創造雙贏。」

Amanda現已於全球逾90國上線，包括：亞太區、紐西蘭、澳洲與太平洋群島、馬來西亞和菲律賓等地。除了這些市場以外，Amanda 也支援拉丁美洲、葡萄牙、北歐、南非、東非、奈及利亞、加納、西班牙、英國、愛爾蘭、法國、荷比盧三國、美國、加拿大、匈牙利與羅馬尼亞等地的使用者。Amadeus計畫將Amanda 推向更多市場，亦將持續擴充支援語言種類。

(工商 )