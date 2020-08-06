美股：

1.受惠於居家防疫生活模式帶動網購需求，美國電子支付系統公司Square第二季業績暴增，激勵周三股價大漲7.10%，收在146.55美元。Square公布第二季營收年增64%，為19.2億美元，遠超出市場預估的11.3億美元。其中，比特幣（Bitcoin）業務最為亮眼，第二季營收年增7倍、季增6倍，達到8.75億美元，約貢獻近半整體營收。

2.跨國遠端醫療與虛擬醫療保健公司Teladoc Health股價暴跌19.01%，收在202.01美元。該公司擬收購慢性病護理服務公司Livongo Health，看好新冠肺炎疫情將帶動線上護理與諮詢業務。該交易對Livongo的估值為185億美元，相當於每股158.99美元，較Livongo周二收盤價144.53美元溢價約10%。惟Livongo股價下挫11.40%，收在128.06美元。

3.電動卡車製造商Nikola重挫9.81%，該公司第二季虧損超出華爾街預期，並表示新冠肺炎疫情中斷其供應鏈。Nikola公布第二季淨損8660萬美元，每股虧損33美分，較去年同期的淨損1680萬美元、每股虧損6美分大幅惡化。經調整後，Nikola每股虧損達16美分。

(時報資訊)