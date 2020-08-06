砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)與中美晶(5483)因有重大訊息待公布，今天同步暫停交易，市場預期，中美晶可能以現金收購方式入股宏捷科，一方面穩定宏捷科經營權，避免業績進入成長期的宏捷科被同業併購，另一方面中美晶亦可藉重宏捷科長期深耕砷化鎵、氮化鎵領域技術實力，強化在相關應用的佈局，為類控股公司的中美晶增加新業務。

砷化鎵應用日益廣泛，從智慧型手機、無線通訊、車用到衛星通訊，尤其是5G開始進入商用市場，龐大的商機吸引全球各大半導體廠積極投入，宏捷科長期深耕砷化鎵領域，董事長祁佑銘早期在美國Hughes Aircraft公司擔任砷化鎵廠部門主管，擁有深厚砷化鎵相關技術，總經理黃國鈞也在砷化鎵產業紮根已久，兩人自2016年開始帶領宏捷科投入VCSEL研發生產，攜手國際大廠-AMS等深化VCSEL技術，目前已順利成為三星、華為及小米等大陸智慧型手機供應商，且宏捷科與穩懋(3105)是全球少數擁有6吋廠的砷化鎵代工廠，但股權又相對分散，而科技產業不乏惡意併購案例，引進長期策略夥伴穩定經營權，並藉由雙方策略合作擴大市場佈局，成為宏捷科首要考量。

由於中美晶除太陽能電池、電廠開發等本業業務外，旗下還有半導體事業—矽晶圓子公司環球晶(6488)，並持有藍寶石基板廠—兆遠(4944)約41.9%，以及持股約30%的半導體特殊氣體廠台特化、持股約19%的車用二極體廠—朋程(8255)，若真的如市場預期以現金收購宏捷科，對中美晶集團半導體相關業務將是如虎添翼。

宏捷科7月合併營收為2.8億元，略低於6月，年成長43.04%，累計前7月合併營收為19.34億元，年成長102.17%。

(時報資訊)