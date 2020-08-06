德意志銀行第二季獲利銳減21％ 09:342020/08/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德意志銀行表示，由於貸款損失準備金激增，拖累第二季淨利下跌21％到2.2億歐元。 受新冠疫情波及與Wirecard宣告破產，迫使德意志銀行必須承擔後者大筆債務，該德國銀行今年提撥的壞帳準備金高達4.69億歐元，當中有1.75億歐元是Wirecard的壞帳。 德意志銀行並預期今年下半還會有更多壞帳出現，導致今年全年業績將出現虧損。 (工商 ) #德意志銀行 #億歐 #Wirecard #壞帳 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 達方 Q2獲利季增147％ 04:102020/08/06 證券．權證 禾伸堂 H1每股賺4.18元 04:102020/08/06 證券．權證 聖暉上半年賺9.37元 早盤股價上漲近3% 09:522020/08/06 財經 《美股》上季營收暴增64％ Square大漲7％ 09:092020/08/06 財經 捷迅H1每股賺3元 創新高 04:102020/08/06 證券．權證 瑞典第二季GDP創有史來最大衰退幅度 09:172020/08/06 財經 奇力新 7月營收飆21月新高 04:102020/08/06 證券．權證 聖暉Q2EPS 5.36元 季增33.6％ 04:102020/08/06 證券．權證 居家令助攻 Disney＋用戶 突破6千萬人 04:102020/08/06 全球財經 瑞昱Q2獲利創新高 Q3出貨續強 04:102020/08/06 證券．權證 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 《金融》疫情後 渣打銀：逾2成台灣人所得縮水 - 金融 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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