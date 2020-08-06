德意志銀行表示，由於貸款損失準備金激增，拖累第二季淨利下跌21％到2.2億歐元。

受新冠疫情波及與Wirecard宣告破產，迫使德意志銀行必須承擔後者大筆債務，該德國銀行今年提撥的壞帳準備金高達4.69億歐元，當中有1.75億歐元是Wirecard的壞帳。

德意志銀行並預期今年下半還會有更多壞帳出現，導致今年全年業績將出現虧損。

(工商 )