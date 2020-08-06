美股那指再創新高，台股6日開盤在電子權值股台積電（2330）、大立光（2303）、聯電（2303）領漲下，表現氣勢如虹，指數在開盤不久，即衝破12,900點關卡，有望挑戰萬三關卡。

迪士尼財報創佳績、股價飆高，再加上市場對新冠疫苗充滿期待，促使道瓊工業平均指數、標準普爾500指數5日跳高，那斯達克指數更連續三個交易日創下歷史收盤新高紀錄，盤中一度衝破11,000點整數關卡、為史上頭一遭。

道瓊工業平均指數8月5日上漲1.39％（373.05點）、收27,201.52點，創6月9日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲0.52％（57.23點）、收10,998.40點，已連續第6日走揚。

費城半導體指數下跌0.1％（2.25點）、收2,207.56點。

統一投顧分析，雖然國際疫情仍未顯著緩解，但總體風險可控。考量美國股科技類股財報普遍優於預期，推動那指續創新高，台股也再創收盤歷史新高，整體多方格局不變。加上各國公布的PMI 數據屢傳佳音，景氣回溫可期。

加上台股各期均線持續多頭排列，指數仍有高點可期，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(工商 )