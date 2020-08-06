隨著美陸貿易關係緊張，外企在大陸生產的風險也在上升，傳出印度正在推動蘋果與其他大品牌將生產轉移到印度。財信傳媒董事長謝金河預言，印度可能成為下一個世界工廠。

謝金河在臉書發表「印度的投名狀」一文指出，中印兩國從邊界衝突，雙方用石頭、狼牙棒互毆，印度也掀起排華暴動，兩國關係進一步惡化，印度封殺大陸APP，總理莫迪更是公開宣示註銷微博帳號，意味著印度在美陸對峙中正式選邊站，印度成為美國執行印太戰略中最前緣的國家。從邊境衝突，到全面封殺大陸APP，這正是印度的投名狀，與1979年鄧小平發動懲越戰爭有異曲同工之妙，鄧小平打越戰，大陸逐漸成為美國在亞洲信賴的盟友，這是其經濟大起的重要轉折點。

謝金河說，這次歷史又到關鍵時刻，過去30年，印度明顯靠攏大陸，莫迪從2014年執政以來，一直和大陸保持友好關係，大陸產品在印度暢通無阻，像是智慧手機，單是小米就囊括30%，大陸品牌手機就占全印度75%。但現在雙方關係交惡，印度封殺華為、Tik Tok等，等於印度宣示與大陸劃清界線，正式加入印太行列，在這個國際戰略下，印度可能成為下一個世界工廠。

他最後也表示，在大陸創造經濟奇蹟的卅年，很多企業看好印度市場，但印度沒有想像中那麼容易，台灣的電子大廠努力那麼多年，只有台達電看到成績。不過，印度加入印太行列，這可能是印度蛻變的起點。

(中時新聞網)