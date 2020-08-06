瀛海中學劉秋燕今年獲教育部體育署頒發109年體育績優活動貢獻獎。（瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真）

當前教育現場要找到長期在行政職為家長師生服務就很難得，還要主動發揮專業，整合資源，賦予體育更寬廣生命的，更屬鳯毛麟角；瀛海中學劉秋燕主任就是這樣的教職人員，今年獲教育部體育署頒發109年體育績優活動貢獻獎，校長張添唐表示，被喻為「美少女戰士」的劉主任任教30年，13年體衛組長及4年學務主任經歷，這份堅持讓教育人肅然起敬，入選年度全國僅5人的體育績優活動貢獻獎，實至名歸。

張校長指出，劉主任除了平常體育教學活動，學校體適能活動，掃地區域的走動式管理，都能看到秋燕主任的蹤跡，學務處大小項集合與活動，她更是領頭羊，永遠衝在前面幫忙解決各項困難並激勵夥伴士氣。學校的N人N腳團體競速賽發展成20人21腳規模，成為瀛海中學全體學生共同參與的特色賽事、台江盃大隊接力賽，從早期10多所學校到後期26所學校參加，有「小市賽」之稱，各校也拿來當全市的大隊接力賽前賽看待，與各校選手交流。運動會統籌經營規劃、班際體育賽事活動的經營，她參與各大小的體育賽事，從不缺席。

另外，體育志工遴選組成，承辦大小活動，總是看到秋燕主任的身影在各處奔波，讓校內體育志工選訓制度更加完善，並將志工服務觸角延伸至校外，帶領體育志工參加台南市身心障礙運動會、台南市勞工運動會、馬拉松賽事，除了讓學生藉由做中學拓展自己的專業知能與視野，更讓學生從中習得服務最樂的志工精神。

張添唐推崇，秋燕主任以言教、身教、境教，投入體育教學活動，數十載無悔光陰為孩子創造機會、發掘孩子亮點、為孩子留有最美回憶，為體育付出的熱血，是體育人典範。

瀛海田徑隊長趙祖芸同學透露，秋燕老師是田徑隊教練又是學務主任，她想完成很多事，總奔波於各種事務間，想盡辦法用僅存休息時間來探望他們，即使是該休息的假日，也一定會到學校看他們練習，「不管有沒有看到她，我們知道她的心跟我們在一起。」學生們說，每次看到她，都必須提醒她要休息，因為她總是早餐放到變午餐，午餐又放到變晚餐，不是去上課就是去開會。

田徑隊也感性說，「謝謝這麼忙碌的美少女戰士沒有放棄田徑隊，還是帶著我們練習、比賽，想跟她說聲辛苦了！恭喜她得到這份榮譽。」

(中時 )