情趣店驚傳鬧鬼 半夜等身娃娃自動「轉身看鏡頭」 131秒恐怖畫面曝光

情趣用品店驚傳鬧鬼！員工一早發現店內東西掉滿地，以為遭小偷，急忙調監視錄影，結果卻看到比遭竊更驚悚的畫面：店內椅子自動飄移、A片自己從架上掉落地面；櫥窗裡的等身假人娃娃，突然發出聲音，接著就逆時針轉動朝向鏡頭，店員驚恐表示：我們是不是該逃離這個職場！

一名在情趣店《老司機夢天堂》工作的網友，4日在臉書分享一段全長2分11秒影片，內容相當靈異。這名網友表示，一早到店發現不少東西都在地上，同事說有可能又遭小偷，急忙調監視器。但他們看了許久之後只有一個疑問：「我們是不是該逃離這個職場？」。

影片中只見黑暗無人的店內，原本空蕩蕩的櫃臺前，突然有兩張椅子從畫面左下方滑出來，就像被人推出來一樣；接著是架上的A片，彷彿被無形之手掃過，自動翻落地面；最恐怖的是，店內突然傳出不明聲音，接著玻璃櫃裡坐在椅子上的等身假人娃娃，緩緩開始逆時針旋轉，最後面向監視器鏡頭才停下來。

這段詭異影片驚嚇眾多網友，紛紛留言：「太毛了」、「漏尿了」、「嚇爆」、「逃，立刻逃，在房東和店長找麻煩甚至要賠償前快逃」、、「X那個塑膠模特兒動好口怕」、「我覺得…是不是你們開店沒在拜拜」。

不過也有冷靜的網友分析：「店家的監視器影像通常會直接這樣讓店員PO上來嗎?這是不是新型的廣告手法啊」、「感覺有點假」、「是不是生意不好，拍這片出來賺個人氣吧」。

而影片被轉到PTT，眾鄉民更搞笑說：「真的是色鬼」、「原來是色鬼啊，那我不怕了」、「一定是奇異博士挑A片被抓到」、「一開始有點毛 後來看到笑出來」、「沒事兒，只是新產品隱形斗篷的廣告」。

而店家也在臉書粉絲專頁發文表示，謝謝大家關心，會好好處理這次的事件，處理後續會再跟大家回報。

架上的A片，彷彿被無形之手掃過，翻落一地。（截自《老司機夢天堂》影片）

(中時新聞網)