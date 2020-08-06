為了鼓勵民眾消費，政府發放「振興三倍券」以振興受到疫情衝擊的各行各業，適逢父親節，國際扶輪3490地區總監陳向緯於7月31日下午，帶領基隆分區9社社長，齊聚創世基隆院，帶著上百位社友捐出的振興券，共21萬轉贈創世基金會，並為安養院內身份是父親的植物人，獻上愛的祝福。

為協助創世基隆院每日維持植物人乾爽的尿布，國際扶輪3490地區總監陳向緯先生，號召基隆分區包含：助理總監許順發、地區副秘書劉威麟、地區辦公室副主任謝進福、基隆扶輪社社長張威賢、基隆南區扶輪社社長江俊豫、基隆東區扶輪社社長蘇進長、基隆東南扶輪社社長周坤元、基隆西北扶輪社社長邱冠綸、基隆中區扶輪社社長呂政隆、新北北海岸扶輪社社長林敬聖、基隆永昌扶輪社社長蔡長宏、新北瑞芳扶輪社社長宋嘉齊以及社秘會成員，捐出振興券助弱勢，社友們收到訊息，愛心不落人後，紛紛踴躍支持，更有社友加碼捐助，齊心幫助創世基隆院尿布及常年服務。

創世基隆院目前安養56位植物人，56人X10片／1日=560片／日，全院一日約需使用560片，保持身體乾爽，並避免泌尿道感染問題，力邀各界擔任撐舟勇士，同舟共濟，為植物人逆流撐舟。

(中時 )