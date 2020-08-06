很多人一發生胃食道逆流，就吞藥，但卻始終無法擺脫它再犯。要徹底跟胃食道逆流再見，必須「趨吉避凶」、「總量管制」。

食道不耐酸，胃酸逆流到食道，時間久了就會形成逆流性食道炎，台大醫院院長、台灣消化系醫學會理事長吳明賢指出，治療胃食道逆流以藥物為主，不建議開刀，但吃藥也只能控制及緩解症狀，想斷根還是要從根本做起，也就是患者必須徹底改善生活型態與進食方式。

治療胃食道逆流的藥物主要是制酸劑及抑酸劑，常見制酸劑有胃乳，抑酸劑則有質子幫浦阻斷劑（又稱氫離子幫浦抑制劑）及乙型受體阻斷劑。

胃乳是大眾最熟悉的胃藥，劑型有胃乳片、胃乳液等，功能是酸鹼中和，利用胃乳成分裡面的鹼來中和胃酸，胃乳在藥局就買得到，胃酸過多時服用，可立即改善不適，見效快但有效時間短，每天需服用好幾次才能維持效果，症狀較嚴重時還得一次吃2顆。

質子幫浦阻斷劑和乙型受體阻斷劑則是抑制胃酸分泌，屬於醫師處方藥。「質子幫浦阻斷劑是目前抑制胃酸最有效的藥，也是治療胃酸逆流首選藥物，」吳明賢指出，質子幫浦阻斷劑為長效型藥物，一天只要1顆就能有效控制胃酸分泌，少數病患代謝快，一天需服用2顆，但健保給付規定一天1顆，這時醫師會搭配胃乳片或乙型受體阻斷劑給病患使用。

胃乳飯後吃 抑酸劑早餐前半小時吃最好

胃乳通常飯後吃，因為飯後胃酸分泌多，可用來中和胃酸；質子幫浦阻斷劑則在早餐前30分鐘到1小時前服用效果最好，因為睡了一夜，一大早重新合成的質子幫浦最多，早餐前服用可以達到最大抑制胃酸的效果。如果患者常在半夜胃酸過多火燒心，可在晚餐前吃。

用藥時間長短視病情，有些人感覺很不舒服，食道卻沒有受傷，「症狀的嚴重度跟個人感受有關，每個人對胃酸的敏感度及疼痛敏感度不一樣，」吳明賢指出，醫師除了用一天發生幾次或一週發生幾次來評估，也會透過內視鏡檢查胃部是否潰瘍，以及食道黏膜發炎程度，來判定嚴重程度，食道發炎分為ABCD共4種等級，D最嚴重。

吳明賢表示，如果要讓已經受損的食道上皮細胞癒合，需要一定療程，A、B級大約需要用藥4～8週才會癒合；C、D級需要用藥4～6個月，食道上皮細胞才會完整癒合。

消化食物需要胃酸，很多人擔心，抑酸劑吃久了會不會沒有胃酸？「不可能，」吳明賢說明，質子幫浦阻斷劑效用時間長，可是也沒有辦法持續24小時抑制胃酸分泌，除非病患一天吃2、3次，而且長期服用，才可能影響胃酸分泌，但醫師不會這樣讓病人服藥，「質子幫浦抑制劑上市超過20年，安全性相當高。」

新光醫院健康檢查中心主任朱光恩則提醒，傳統胃乳片主成分多含金屬，比如碳酸鈣、碳酸鎂、碳酸氫鈉，或氫氧化鈉、氫氧化鎂、氫氧化鋁，但含鎂的胃藥吃多容易拉肚子，含鋁的胃藥吃多容易便秘，建議民眾用藥前依自身狀況諮詢醫師或藥師。

不建議開刀治療 恐有吞嚥困難風險

如果患者不耐煩吃藥，是否可以開刀治療，一勞永逸？

「不建議開刀治療胃食道逆流，」不只吳明賢，台北慈濟醫院院長、肝膽腸胃科主治醫師趙有誠也這樣表示。胃食道逆流動手術，旨在改善賁門功能，但賁門構造精密，開刀需要非常高超的技術，要開得剛剛好不容易，賁門弄得太緊或不夠緊都達不到效果。

趙有誠說，早年還沒有質子幫浦阻斷劑時，賁門整形術曾在國外流行過，國內也曾有醫師為病患動賁門整形術。現在既然有很好的藥可用，就不需要冒手術失敗及產生吞嚥困難併發症的風險開刀。

吳明賢指出，食物從吃進嘴裡，經喉嚨、食道、賁門到胃，整個過程都叫吞嚥，其中一個地方卡住了，就是吞嚥困難，以前國外不少患者開刀賁門縮得太緊，造成吞嚥困難，食物無法下到胃，甚至還要再動手術撐開賁門。美國的研究顯示，賁門開刀的病人，10年後半數又回到吃藥的日子，有些甚至不用10年就又開始吃藥，因此現在治療胃食道逆流都以藥物為主。

一停藥就易復發 除病根要從生活習慣做起

藥物雖然可以很快控制症狀，可是一停藥，很多人胃食道逆流就復發，如何防止復發是醫師治療上最大挑戰。吳明賢說，藥物都是控制胃酸而已，因此病患停藥就容易復發。

如何防止復發？趙有誠表示，胃本身有黏液自保，胃的問題都是來自外面的傷害，「胃要承擔你吃下去的東西，及你的情緒、壓力，唯有改善飲食習慣、生活型態、減緩壓力，才能減少對胃的傷害，善待它、愛護它，才是解決之道。」

「想擺脫藥物，就要懂得趨吉避凶，以及做好總量管制，」吳明賢說，胃食道逆流是生活習慣病，「趨吉避凶」就是太胖應該減重、狼吞虎嚥改為細嚼慢嚥、吃飯不定時調整為規律用餐；「總量管制」就是不暴飲暴食，吃飯7、8飽，若想吃甜食，正餐吃到5、6分飽，吃完甜食剛好7、8分飽，而不是吃到8分才吃甜食，這樣就過量了。

(中時新聞網)