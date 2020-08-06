統振(6170)董事會通過重大決議，宣佈出售旗下子公司統達能源29%股權予達方(8163)，本次股權出售後統振仍保有33.65％股權，此次策略聯盟將結合雙方在電動自行車上下游資源優勢，可望產生極大綜效，藉此次出售統達股權，除可貢獻每股稅後盈餘0.4元，未來仍可持續享有轉投資收益；而透過此次出售統達股權，統振亦宣告正式轉型，朝向高毛利的利基型金融服務業者邁進。

統振指出，此次出售旗下子公司統達29％股權予達方電子，一方面基於與達方策略聯盟可望產生極大綜效，開展鋰電池業務更大發展性外，另一方面，亦更確立公司未來核心發展主軸；統振未來將轉型為高毛利的利基型金融服務業者，將會以現有的外籍移工跨境匯款業務為基礎，逐步搶占市場占有率，並鎖定國內70萬名外籍移工為主要對象，接續發展電子商務、分期金融等其他業務。

統振於2019年5月正式跨足外籍移工跨境匯款業務，在此高毛利業務的帶動下，去年即取得10年來獲利新高表現，今年第一季雖因鋰電池業務受到新冠肺炎疫情影響，致合併營收相較去年同期減少7％，然在高毛利的移工匯款業務持續高成長下，第一季毛利率達20％，與去年同期的14％大幅增加6個百分點，並帶動第一季稅後淨利0.26億元，每股稅後盈餘0.3元，相較去年第一季分別成長152.28％與172.73％。

統振表示，今年以來移工匯款業務每月仍維持高度成長，在相關費用固定下，經濟規模的擴大預期可推升毛利率再攀升；此外，相較國內約71萬名外籍移工，每月總匯款筆數達100萬筆來看，統振目前在移工跨境匯款市場的占有率仍低於10％，且由於公司所提供為每筆匯款只收取固定手續費，相較銀行匯款更低，並且是政府許可之合法業務等多重誘因下，預期未來仍具有相當的成長空間。

統振董事會此次通過出售統達29％股權，預計將可貢獻每股稅後盈餘0.4元，將會在第三季認列，且與達方電子深化合作關係後，統達的未來成長性可期，公司仍可持續享有轉投資收益；統振旗下另一鋰電池子公司達振能源，主力市場在3C商品，去年亦已轉虧為盈，今後將朝向綠色能源相關產品全力發展。

(時報資訊)