三星首次於韓國舉辦Galaxy Unpacked線上發表會直播，除發表市場預期的Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra旗艦機外，三星還一口氣推出平板Galaxy Tab S7/S7+、高階智慧手錶Galaxy Watch3、真無線藍芽耳機Galaxy Buds Live，以及新摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold2。

Galaxy Tab S7與S7+是兩款多功能平板，結合電腦的強大作業能力、與Galaxy Note20系列功能類似的進化S Pen，以及智慧型手機的連結性，Galaxy Tab S7 與 S7+將解鎖無縫視訊會議、快速下載。在提升娛樂功能方面，Galaxy Tab S7和S7+搭載沉浸式顯示器，支援120 Hz畫面更新頻率，讓使用在5G下暢玩雲端遊戲或高解析度影音串流，亦或透過升級的多工處理。

高階智慧手錶Galaxy Watch3以頂級材質打造，搭載輕量版旋轉錶盤，健康功能上，透過血氧偵測功能，使用者可以量測、追蹤不同時間點的血氧飽和度，Galaxy Watch3搭載的Samsung Health Monitor app，帶來經當地市場認證核可的功能，包括無袖帶式血壓、以及心電圖量測等。

新一代真無線耳機Galaxy Buds Live，結合AKG專業調校音質、比Galaxy Buds+更大的12mm驅動單體與重低音技術，載三組麥克風和「語音擷取單位」，營造充滿臨場感的音效，Galaxy Buds Live也搭載「主動降噪功能」，讓使用者可以接收或隔絕外界聲音。

上市訊息方面。Galaxy Watch3與Galaxy Buds Live將自8月6日起於特定地區上市；Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將8月21日起於特定市場開賣。

另外，三星也同場推出新摺疊產品Galaxy Z Fold2，搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的「O極限全螢幕」，封面螢幕達6.2吋，主螢幕則達7.6吋，且三星再次與紐約標誌性時尚品牌 Thom Browne展開跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。

(時報資訊)