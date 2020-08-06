庫存大幅下降，周三美國原油期貨續揚1.2%；據美國石油協會(API)與美國能源資訊署(EIA)最新公布的數據指出，美國原油庫存降幅雙雙優於預期。EIA部分，截至7月31日，美國原油庫存下降 740 萬桶，優於分析師預期之300萬桶；API部分，美國上週原油庫存下降 860 萬桶，優於先前預期之350萬桶，促使油市續漲。

但另一方面，EIA報告指出汽油庫存增加41.9萬桶，汽油庫存的意外增加則限制了油價上漲的空間，分析師認為，汽油庫存在兩周內第二次增加，不是很好的現象，儘管近期原油上漲，但若這就代表對需求的樂觀預期，可能還言之過早。其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1.7%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.49美元，報每桶42.19美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，報每桶45.17美元。(商品行情網)

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