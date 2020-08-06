日本福岡市5日上午6時5分左右，在中央區的大濠公園附近有山豬出沒，警方動員了十幾名警力前往追捕，耗費一個早上的時間，才終於抓到作亂的山豬，而這些畫面被一名攝影師透過鏡頭拍下；有網友發現，這幕警察圍捕山豬的畫面，像極了日本國寶文物《鳥獸人物戲畫》，意外在網路爆紅，許多人紛紛稱讚攝影師的拍照技術非常專業，竟將這有趣的一幕給捕捉了下來。

根據《每日新聞》報導，5日上午有日本民眾目擊福岡市中央車站出現了2隻山豬，其中1隻還逃竄到大濠公園。當地警方獲報後，出動十幾名警力投入抓捕山豬，市立動物園的動物顧問表示，「這可能是一隻剛成年的山豬，因缺乏覓食經驗才會誤入市區。」

而警方捕捉山豬的過程也都被記者拍攝下來，由於照片太過生動，有網友發現和日本的國寶文物《鳥獸人物戲畫》內容極其相似，照片PO上網後，讓日本網友紛紛笑瘋，大讚攝影師技術非常專業。

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(中時新聞網)