釋迦除了甜之外，就沒其他優點？營養專家立即翻轉你我的刻板印象。釋迦多籽，吃起來挺麻煩，但甜蜜蜜的滋味也令舌尖味蕾魂縈夢牽，「約到10月中秋節前，市場上都能買到釋迦，」台東區農業改良場斑鳩分場副研究員江淑雯說。釋迦產量有八成來自台東，經產季調節後可一年兩收，產季從每年7月至翌年2、3月。

文獻記載，釋迦是於荷蘭據台時傳入台灣，因幼果形似荔枝，又名「番荔枝」，當時以中南部地區為主要栽種地。1717年《諸羅縣志》有釋迦果的記載，「釋迦果，似波羅蜜而小，種自荷蘭，味甘而膩、微酸，夏盡秋初熟，一名番梨。」

直到1970年代中末期，鳳梨、柑桔產業沒落，釋迦產業東移，才逐漸發展為台東地方特產，而後又引進鳳梨釋迦，導入產季調節技術形成產業後，進而外銷，成為出口量僅次於鳳梨的出口水果。而鳳梨釋迦則是冷子番荔枝和釋迦的雜交種，1908年由美國育種而成，果肉潔白如玉、口感細緻Q彈。

釋迦和鳳荔釋迦都是高糖度的水果，糖度可達20～25°Brix，是一般小番茄糖度的兩倍（約為10°Brix）。釋迦雖甜，但營養價值卻不輸芭樂、蘋果、奇異果等常見水果。

戰勝蘋果、芭樂，釋迦營養價值高

釋迦有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂、維生素C和膳食纖維，屬於營養價值相當高的水果。

釋迦的鉀、鈣、鎂含量都比蘋果高出數倍，維生素C也是芭樂的八成。

整體而言，釋迦的營養價值與奇異果相差無幾，振興醫院營養師林孟瑜說。而鳳梨釋迦的營養價值和釋迦相比，膳食纖維相當，但鉀、鈣、鎂略低。

釋迦鉀含量高，有助心血管健康

由於釋迦的鉀含量高（每100克含390毫克鉀），有助於控制血壓、間接利於血糖控制，屬於得舒飲食（DASH diet）、麥得飲食（MIND diet）和地中海飲食所建議、富含礦物質的食物。

唯一要注意的是，在等重前提下，釋迦的碳水化合物含量較多、熱量較高。釋迦熱量是蘋果的2倍、接近芭樂的3倍。約棒球大的釋迦就算2份水果，等於一顆小釋迦或是大顆釋迦與家人對半分，成人一天的水果建議攝取量就達標了。對於釋迦愛好者，為避免攝取太多糖分，林孟瑜建議，可與其他水果輪替、一週至多吃3次較為合適。

釋迦對健康人來說是好水果，但有糖尿病、慢性腎臟病的人則要特別注意。林孟瑜解釋，釋迦的鉀、磷含量高，蛋白質也較一般水果多，因此，慢性腎臟病患者較不適合食用，需要控制血糖及體重控制的人則要注意攝取量。

釋迦是天然癌症殺手？此釋迦非彼釋迦

網路傳言，釋迦是比化療強1萬倍的天然癌症殺手，江淑雯澄清，釋迦學名為Annona squamosa，與網路指稱有抗癌功效的刺果番荔枝（soursop，學名為Annonamuricata）並不相同。刺果番荔枝為中南美洲的傳統藥用植物，葉片、種籽萃取或熬成茶有鎮定、利尿、抗發炎、驅蟲的效用，國外研究發現，刺果番荔枝的葉片萃取物中有抗腫瘤功效，與台灣所種的釋迦為不同品種。

現在正是釋迦產季，該怎麼挑選、保存釋迦，才能品嚐美味？請專家一次說分明。

●釋迦怎麼挑才對？

挑選果實圓整、鱗目大小一致、無嚴重擦傷或損傷的硬熟果實，回家後以室溫存放熟成，待軟熟即可食用。

●如何判斷釋迦熟度？

過去習慣以手按壓來評估熟度，但為避免影響水果品質、不小心壓壞，江淑雯建議，可透過鱗溝開展程度來判斷，鱗溝開裂愈大表示愈熟。釋迦轉熟後能輕易對半剝開，果肉呈乳白綿綿狀最為好吃，若轉為透明，就熟過頭了。

●急著吃，有什麼辦法？

釋迦屬於後熟型水果，採購回家若果實尚硬，可放置在30℃環境下催熟，或與蘋果擺在一起，利用蘋果釋放的乙烯催熟。切勿用塑膠袋密封包裝或置於冷藏，否則果實將無法軟熟，成為「啞巴果」。

●好幾顆釋迦同時熟，來不及吃怎麼辦？

若無法立即食用，軟熟的釋迦可放入冷藏或冷凍保存，糖度高的釋迦冷藏、冷凍後風味更佳；因此，釋迦也可做成冰棒，或在涼拌沙拉料理中提味。

(中時新聞網)